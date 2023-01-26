Хирург рассказал, как снизить риск возникновения рака груди

Женщинам старше 40 лет следует проходить обследование молочных желез как минимум один раз в год, чтобы не допустить развитие рака груди. Такого мнение придерживается хирург-флеболог и лимфолог Владимир Беркис.

«Прежде всего, рекомендуется периодически проходить плановые медицинские обследования. Женщинам после 40 лет обследования молочных желез рекомендуется проходить не реже одного раза в год», – рассказал он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам эксперта, женщины, имеющие наследственную предрасположенность к образованию рака молочной железы, должны проходить обследования раньше и чащи. Здесь следует обратить внимание на фактор наследственности.

Также Владимир Беркис подчеркнул, что при обнаружении рака на ранних стадиях лечение будет менее инвазивным. Это позволит свести вероятность возникновения лимфостаза (отека) к минимуму.