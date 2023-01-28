МЧС предупредило об ухудшении погоды в Петербурге

Сегодня,28 января, в Петербурге ожидается заметное ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В частности, ожидается усиление юго-западного ветра до 15 метров в секунду. В связи с этим рекомендуют убрать вещи со двора и с балкона, закрыть окна.

Также поставьте свою машину в гараж или же припаркуйте подальше от деревьев. На улице обходите рекламные щиты, шаткие строения.

По возможности избегайте мостов, эстакад, линий электропередач и промышленных объектов.

Ранее сообщалось, что совсем недавно в Петербург таки заглянула зима. Но долгим ли будет этот визит? Сомнительно — считает главный городской синоптик Александр Колесов.

В своем телеграмм-канале он рассказал, что в субботу, 28 января, в город придет атмосферный фронт, который приведет с собой снег.

Однако уже в воскресенье начнется повышение температуры. Уже к вечеру того же дня можно ждать потепления до 0 градусов, говорит синоптик.