Морозы VS Оттепель: что ждать петербуржцам от зимы?

Совсем недавно в Петербург таки заглянула зима. Но долгим ли будет этот визит? Сомнительно — считает главный городской синоптик Александр Колесов.

В своем телеграмм-канале он рассказал, что в субботу, 28 января, в город придет атмосферный фронт, который приведет с собой снег.

Однако уже в воскресенье начнется повышение температуры. Уже к вечеру того же дня можно ждать потепления до 0 градусов, говорит синоптик.

Ну а с понедельника жителям Северной столицы можно и вовсе ждать плюсовых температур: +1…+2 градуса. Под вопросом в то же время остается облачность в городе, которая пока не определилась, уходить ли ей.

Таким образом, пока никаких устойчивых тенденций к морозам ждать не приходится.

Ранее сообщалось, что за 2022 год в Ленинградской области почти на 5% уменьшилось количество пожаров. Позитивная динамика наблюдается также в количестве погибших и пострадавших – они снизились на 4,4% и 14,7% соответственно, сообщили в перс-службе регионального кабмина.