От часов Calvin Klein до крестика: что воруют нынче в Петербурге

Вчера, 27 января, одному петербуржскому вору удалось собрать приличный улов хоть и в СНТ поселка Парголово. Общая сумма ущерба, который он успел нанести владельцам, достигла 462,5 тысячи рублей. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

Как пояснил источник, преступник отжал стеклопакет, проник в одноэтажный дом, где и совершил хищение. В частности, ему удалось вынести : кольцо с бриллиантом и сапфирами, 12 колец, два браслета, кулон, крестик, серьги, а также часы Calvin Klein. Также вор зачем-то забрал женскую жилетку и электронную сигарету.

Увы, камер видеонаблюдения поблизости нет, а сигнализация в доме в тот момент не была включена.

Ранее сообщалось, что на трассе «Скандинавия»наряд ДПС остановил автомобиль Bentley. За его рулем был 58-летний петербуржец. Полицейским показалось, что горожанин пьян, поэтому его попросили пересесть в служебный автомобиль. Задержанным оказался бывший вице-губернатор Петербурга.