Пьяный удирал на Bentley: в Петербурге арестовали экс-вице-губернатора

На трассе «Скандинавия»наряд ДПС остановил автомобиль Bentley. За его рулем был 58-летний петербуржец. Полицейским показалось, что горожанин пьян, поэтому его попросили пересесть в служебный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Мужчина не захотел задерживаться в автомобиле ДПС, поэтому пересел в свою машину и скрылся в сторону Выборга. Позднее полицейские нашли сам автомобиль вблизи поселка Великое в Ленобласти. Хозяина авто тоже найти удалось — он прятался в охотничьем домике.

Спокойно сдаваться он не захотел, напротив — стал вести себя агрессивно. Полиции пришлось применить наручники.

Как пишет 47news, удирал на Bentley бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Козырев. Этот пост он занимал с 2011 по 2013 годы. На этой должности он нес ответственность за жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, энергетику и природопользование. До этого успел поработать вице-губернатором Ленобласти и в областном парламенте.

В отношении нарушителя составили административные протоколы по статьям 19.3, 12.25 и части 3 статьи 12.27 КоАП. Ему грозят лишение права управления транспортным средством и административный арест. По данным 47news, задержали его на пять суток.