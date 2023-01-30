Сенатор предложил восстановить индексацию пенсий для работающих пенсионеров

Член бюджетного комитета Совфеда Василий Иконников предложил восстановить индексацию пенсий работающих пенсионеров. Gazeta.spb узнала у депутата Государственной Думы Светланы Бессараб, насколько перспективно данное предложение.

По мнению Василия Иконникова, индексация пенсий поспособствует привлечению в экономику квалифицированных специалистов, а также поддержать граждан преклонного возраста:

«Понятно, что в первую очередь граждане пенсионного возраста идут на работу, потому что им не хватает средств на питание и медобслуживание, а также оплату жилищно-коммунальных услуг», – цитирует слова сенатора РИА Новости.

По его мнению, многих пенсионеров от выхода на работу останавливает тот факт, что после этого их пенсия не будет проиндексирована. С этой позицией согласилась и Светлана Бессараб, добавив, что многие пенсионеры работают «в темную», желая сохранить увеличенный размер пенсий:

«Есть опасения насчет того, что средства в бюджет за счет страховых взносов недобираются. Большинство якобы уволившихся пенсионеров «уходят в тень». Из 15 миллионов работающих пенсионеров на 2016 год осталось едва ли больше 8,5 миллионов», – рассказала собеседница издания.

При этом, по ее словам, решить данную проблему в ближайшее время не представляется возможным, поскольку индексация пенсий работающих пенсионеров требует большого вливания средств.

«В большинстве стран мира не индексируют пенсии для тех, кто работает. Население планеты стареет и на каждого пенсионера становится все меньше работающих граждан», – подытожила Светлана Бессараб.

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