В Петербурге «народные» учителя и артисты получат надбавку в 30 тыс. рублей к пенсии

Жители Северной столицы, удостоенные почетных званий, относящихся к категории «народный», получат новую ежемесячную выплату. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Эта дополнительная мера социальной поддержки предоставляется за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией и Санкт‑Петербургом», – объяснили на официальном сайте Смольного, добавив, что глава города Александр Беглов уже подписал соответствующий закон.

Согласно опубликованной информации, ежемесячную выплату в 30 тысяч рублей будут получать народные артисты, художники, учителя и архитекторы, прожившие в Санкт-Петербурге от 10 лет, и уже вышли на пенсию или достигли возраста 55 и 60 лет.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в правительстве Российской Федерации рассмотрят возможность ежегодной выплаты жителям блокадного Ленинграда.