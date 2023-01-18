В правительстве РФ рассмотрят возможность ежегодной выплаты жителям блокадного Ленинграда

Депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» направили в правительство Российской Федерации законопроект, предусматривающий ежегодную выплату в 50 тысяч рублей для жителей блокадного Ленинграда. Об этом Gazeta.spb рассказали в пресс-службе председателя партии Сергея Миронова.

«Сразу скажу, что законопроект разработан для усиления социальной защиты граждан, проживавших в Ленинграде и Ленинградской области в период его блокады», – процитировали в сообщении его слова.

Сергей Миронов подчеркнул, что жители блокадного Ленинграда и области, родившиеся или проживавшие во время Великой Отечественной войны на территории регионов менее четырех месяцев, оказались без должной поддержки.

«Это неправильно и несправедливо, потому что даже один день в самые тяжелые периоды блокады мог оказать на человека серьезнейшие последствия», – подытожил он.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что Государственная Дума я отклонила проект закона, предусматривающий ежегодную выплату родителям школьников в размере 10 тысяч.