Госдума не одобрила ежегодную выплату 10 тыс. рублей школьникам

Государственная Дума Российской Федерации в рамках пленарного заседания отклонила проект закона, предусматривающий выплату в размере 10 тысяч рублей ежегодно, которую должны были получить родители школьников.

«Законопроектом предусматривается предоставление родителям (опекунам, попечителям) права на получение ежегодной денежной выплаты в связи началом учебного года в размере 10 000 рублей на каждого ребенка», – уточнили в пояснительной записке к проекту, добавив, что выплата, согласно плану, должна была индексироваться ежегодно.

При этом в ноябре 2020 года данный законопроект уже лишился поддержки правительства в связи с отсутствием конкретных условий для получения выплаты, сообщает РИА Новости. Позднее ситуация была исправлена, но инициативе это не помогло.

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