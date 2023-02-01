В Петербурге ожидается повышение атмосферного давления 2 февраля

Завтра, 2 февраля, в Петербурге и Ленобласти ожидается облачная погода. Ночью будет небольшой снег, днем он также возможен, но умеренный. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ветер ночью будет восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха в течение суток -1…-3 градусов. На дорогах ожидаются снежный накат и гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее сообщалось, что пострадавшие из-за схода лавины на горнолыжном курорте в Индии россияне проходят осмотр в больнице, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили в посольстве России в Индии.