Пострадавшие россияне при сходе лавины в Индии находятся в больнице

Пострадавшие из-за схода лавины на горнолыжном курорте в Индии россияне проходят осмотр в больнице, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили в посольстве России в Индии.
«По имеющейся на данный момент информации властей, пострадали 23 человека. Два гражданина Польши погибли, остальные иностранцы, включая восемь россиян, получили травмы разной степени тяжести», — сообщили в пресс-службе посольства, пишет РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что россияне сейчас проходят осмотр в медучреждении, их жизни ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что удалось спасти 19 иностранцев, при этом из-под лавины извлекли два тела.