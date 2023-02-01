Из-за схода лавины в Индии пострадали восемь россиян

Восемь россиян пострадали из-за схода лавины на горнолыжном курорте Гульмарг. Курорт находится в индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщили РИА Новости в полиции Барамуллы, расположенного неподалеку от места происшествия.

«Восемь россиян пострадали при сходе лавины. Все восемь человек находятся в больнице, их состояние нормальное», — уточнил собеседник агентства.

Ранее местные сотрудники полиции сообщали о том, что удалось спасти 19 иностранцев, при этом из-под лавины извлекли два тела — по предварительным данным, погибли граждане Польши.