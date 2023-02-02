В Госдуме начали работу по отмене «детских долей»

Группа депутатов Государственной Думы России закончила подготовку законопроекта, предполагающего отмену обязательного выделения «детских долей» в жилье, которое было приобретено с использованием материнского капитала.

Как сообщает Мойка78, в последние несколько лет родителям пришлось столкнуться с массой проблем и даже тупиковых ситуаций, связанных с указанной нормой. Однако рассчитывать на то, что изменения будут сделаны в ближайшее время, не приходится.

Отмечается, что, как правило, материнский капитал используется в качестве первого взноса по ипотеке или идет в счет ее погашения. По закону, после выплаты всех долгов родители обязаны выделить в жилье доли всем своим детям.

К сложностям могут привести две причины: если семья не справилась с ипотекой или если семья решила после погашения ипотеки продать квартиру. Любое отчуждение «детской» доли, как бы мала она не была, происходит с участием органов опеки и попечительства. Обойти норму невозможно – сделки с «детскими» долями заверяются нотариально.

При этом заявления о том, что новое жилье хоть и меньшей площади, но стоит дороже продаваемого, что инфраструктура района, экология, безопасность и другие факторы лучше, органы опеки не убеждали, пишет издание, ссылаясь на слова сотрудника агентства недвижимости Евгения Тимченко.