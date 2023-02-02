За сутки в Петербурге выявили больше 800 новых заболевших COVID-19

За прошедший день в Санкт-Петербурге медики установили 822 новых случая заражения коронавирусом. Соответствующие данные были опубликованы Оперативным штабом по борьбе с инфекцией.

Согласно им, 87 жителя Северной столицы были госпитализированы из-за осложнений, связанных с COVID-19. Справиться с вирусом смогли 635 петербуржцев.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что по данным на 1 февраля, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 1 169 человек. Это на 12,6% меньше последних данных, полученных медиками в январе прошлого года.

Опираясь на актуальную статистическую информацию, можно утверждать, что тенденция к снижению числа госпитализаций сохраняется. Так за прошедшие сутки в больницы с коронавирусом отправились 1058 человек. Число выздоровевших также вызывает оптимизм и составляет 6021.