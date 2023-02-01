В России с коронавирусом госпитализировали свыше 1000 человек

По данным на 1 февраля, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 1 169 человек. Это на 12,6% меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

В то же время врачи выписали из клиник 6 729 человек. Однако это на 10,3% больше, чем 31 января. За минувшие сутки выявлено 8 504 случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Также подтвердилось 41 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 31 января. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 813 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 117 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 985 человек.

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