В Петербурге растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Санкт-Петербурге наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Разница с показателями прошлой недели составила 14,1%, сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

«[…] продолжается активная циркуляция негриппозных респираторных вирусов, среди находок основные доли составили сезонные коронавирусы, РС-вирус, риновирусы», – сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

Также в надзорном органе жителям Санкт-Петербурга напомнили о важности профилактики. Согласно опубликованным рекомендациям, при появлении первых признаков болезни необходимо остаться дома и вызвать врача.

После каждый поездки в транспорте рекомендуется тщательно промыть руки с мылом. На такие случаи нелишним будет иметь при себе антибактериальные влажные салфетки или специальный гель.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что на территории Санкт-Петербурга зафиксировали первый случай кори в этом году.