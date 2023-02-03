В Петербурге растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Санкт-Петербурге наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Разница с показателями прошлой недели составила 14,1%, сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

«[…] продолжается активная циркуляция негриппозных респираторных вирусов, среди находок основные доли составили сезонные коронавирусы, РС-вирус, риновирусы», – сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

Также в надзорном органе жителям Санкт-Петербурга напомнили о важности профилактики. Согласно опубликованным рекомендациям, при появлении первых признаков болезни необходимо остаться дома и вызвать врача.

После каждый поездки в транспорте рекомендуется тщательно промыть руки с мылом. На такие случаи нелишним будет иметь при себе антибактериальные влажные салфетки или специальный гель.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что на территории Санкт-Петербурга зафиксировали первый случай кори в этом году.

грипп ОРВИ профилактика гриппа Роспотребнадзор


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Российское ПО может заменить до 85% иностранного софта, заявил Мишустин
Армянский фонд выкупил «Пулково Скай» в Петербурге
В Петербурге растет заболеваемость гриппом и ОРВИ
Автоэксперт рассказал, каким будет будущее авторынка Петербурга
С 7 февраля в Wildberries станет недоступна продажа вейпов
Декан СПбГПМУ перевел мошенникам больше 4 млн рублей
Демограф предсказал человечеству конец воспроизводства
Да будет свет: синоптик Колесов рассказал об увеличении светового дня в ...