В Петербурге зарегистрировали первого больного корью в 2023 году

На территории Санкт-Петербурга зафиксировали первый случай кори в этом году, пока – завозной. Информацию опубликовали в официальном telegram-канале городского управления Роспотребнадзора.

«Пациент, прилетевший из Таджикистана, с подтвержденным диагнозом своевременно госпитализирован в инфекционный стационар города в медицинский бокс», – уточнили в сообщении.

Также в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Северной столице подчеркнули, что, что по данному факту специалистами ведомства проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.

«Для проведения прививки против кори необходимо обратиться в медицинские организации по месту жительства», Для проведения прививки против кори необходимо обратиться в медицинские организации по месту жительства. – подытожили представители надзорного органа.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что у жителей Санкт-Петербурга возникли трудности с приобретением таких препаратов как «Нурофен», «Амоксиклав», «Супракс», а также «Тридукард».