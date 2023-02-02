В аптеках Петербурга и Ленобласти недостает лекарств

У жителей Санкт-Петербурга возникли трудности с приобретением таких препаратов как «Нурофен», «Амоксиклав», «Супракс», а также «Тридукард». Последний препарат используется для лечения онкологии и профилактики приступов стенокардии.

Популярные антибиотики – «Амоксиклав» и «Супракс» – отыскать по-настоящему тяжело. Их нет в крупных аптеках Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Фармацевты утверждают, что для того, чтобы найти одну или две пачки, придется обзвонить аптеки целый день.

Нехватку лекарственных препаратов специалисты связывают с сезонным ростом спроса на на антивирусные и антибактериальные таблетки. При этом сложностей с покупкой жаропонижающего «Нурафена» у петербуржцев возникнуть не должно, сообщает «МК в Питере».

С другой стороны, найти «Тамоксифен» и «Тридукард» в принципе невозможно. Это объясняется низкой актуальностью препарата, которая привела к прекращению поставок из-за сниженного спроса.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что на лекарства для онкобольных в Петербурге выделят 6,5 миллиардов рублей.