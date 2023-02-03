Врач-инфекционист рассказал, реально ли заразиться корью после вакцинации

Корь – острое, инфекционное вирусное заболевание, отличающиеся высокой степенью заразности. Если ей заболеть, температура тела может повыситься до 40 и более градусов. Владимир Капацына, врач-инфекционист, заведующий инфекционным отделением №6 клинической инфекционной больницы имени Боткина рассказал, как протекает корь и можно ли заразиться после вакцинации.

«Чаще всего инкубационный период у кори от восьми до 14 дней. Но также наблюдается и до 17 дней. Корь протекает остро – начинается с лихорадки, потом следуют высыпания не слизистой оболочке рта, потом появляется сыпь», – рассказал он в интервью для телеканала «Санкт-Петербург».

Также отмечается, что корь может перейти в осложнение. Тогда пациенту придется справляться уже с менингитом и пневмонией. Как объяснил Владимир Капацына, высыпания при кори длятся до пяти дней, а полностью проходят за две недели. Заразным человек остается в среднем неделю: последние два дня инкубационного периода и до пятого дня окончания заболевания.