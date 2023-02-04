В Петербурге задержаны подозреваемые в торговле детьми женщины

В Петербурге задержаны 44-летняя генеральный директор (главный врач), а также 37-летняя врач-акушер-гинеколог одного из медицинских центров. Причина — женщины подозреваются в торговле детьми. Об этом сообщает СУ СКР по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, в июне 2019 года женщины заключили договор с иностранцем, он в свою очередь — с донорским агентством. Последнее подобрало двух суррогатных матерей. Летом 2020 года суррогатные матери родили мальчика и девочку, генетическим отцом которых является тот самый иностранец. Он увез одного ребенка за границу, а второй скончался от заболевания, находясь с няней в Санкт-Петербурге.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения.