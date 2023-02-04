Задержали петербуржца, зарезавшего женщину в парадной

В Санкт-Петербурге оперативниками уголовного розыска в течение трех часов задержан подозреваемый в убийстве женщины в парадной дома по Коломенской улице. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Информация о том, что найдено тело 35-летней женщины с ножевым ранением, поступила днем 3 февраля. На лестничной площадке у нее произошел конфликт с 27-летним знакомым на почве длительных неприязненных отношений. Молодой человек ударил женщину ножом и скрылся.

В кратчайшие сроки местонахождение подозреваемого было установлено. Мужчина задержан оперативниками уголовного розыска на проспекте Обуховской обороны.

Сейчас в отношении задержанного следственными органами принято процессуальное решение. Полицией проводятся мероприятия, направленные на установление причин и всех обстоятельств произошедшего.