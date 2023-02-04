В Шлиссельбурге на пожаре погибли два человека

Вчера, 3 февраля 2023 года, в квартире многоквартирного жилого дома по улице Жука города Шлиссельбург Ленобласти на пожаре погибли два человека: мужчина 1977 года рождения и женщина 1948 года рождения. Об этом сообщает СУ СКР по Ленобласти.

После получения информации, на место происшествия был осуществлён выезд и.о. руководителя следственного отдела по городу Кировск и следственно-оперативной группы. На месте происшествия обнаружены пустые бутылки от алкогольной продукции.

По данному факту следственным отделом по городу Кировск следственного управления СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка, назначены необходимые экспертизы.