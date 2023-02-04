Петербурженка отдала 150 тысяч мошенникам из-за схемы «родственник попал в ДТП»

Полицейские Василеостровского района задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Поясняется, что 31 января в полицию обратилась 93–летняя пенсионерка с заявлением о том, что стала жертвой мошенников. Её обманули по схеме «родственник попал в ДТП» и передала курьеру 150 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Затем, 2 февраля, задержали подозреваемого. Им оказался 35–летний безработный мужчина.

Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге оперативниками уголовного розыска в течение трех часов задержан подозреваемый в убийстве женщины в парадной дома по Коломенской улице. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.