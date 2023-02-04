Петербуржца обвинили в убийстве молодой женщины

Следственный отдел Санкт-Петербурга предъявил обвинение в убийстве 27-летнему местному жителю. Теперь решается вопрос об избрании ему меры пресечения виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, 3 февраля 2023 года в подъезде одного из домов по Коломенской улице мужчина нанес два удара ножом 35-летней женщине. Уточняется, что между обвиняемым и потерпевшей были неприязненные отношения. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого мужчина дал признательные показания.

Ранее сообщалось, что полицейские Центрального района задержали двух мужчин за разбойное нападение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Поясняется, что 3 февраля в полицию обратился 40-летний мужчина. Он рассказал, что в парадной в доме на Невском проспекте на него напали два неизвестных. Ему распылили в лицо перцовым аэрозолем, похитили деньги в размере 279 тысяч рублей.