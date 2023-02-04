Петербуржцу распылили перцовый аэрозоль в лицо и украли 279 тысяч

Полицейские Центрального района задержали двух мужчин за разбойное нападение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Поясняется, что 3 февраля в полицию обратился 40-летний мужчина. Он рассказал, что в парадной в доме на Невском проспекте на него напали два неизвестных. Ему распылили в лицо перцовым аэрозолем, похитили деньги в размере 279 тысяч рублей.

На следующий день полицейские на улице Кубинской сотрудники остановили автомобиль «Мерседес Бенц». Водителя задержали по подозрению в этом происшествии.

Возбуждено уголовное по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Ранее сообщалось, что полицейские Тосненского района задержали мужчину, поджёгшего автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Поясняется, что 1 февраля в полицию обратился местный житель. Он сообщил, что в поселке Ульяновка горит капот автомобиля, возможно что-то бросили.