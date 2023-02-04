В Тосненском районе местный житель поджёг автомобиль

Полицейские Тосненского района задержали мужчину, поджёгшего автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Поясняется, что 1 февраля в полицию обратился местный житель. Он сообщил, что в поселке Ульяновка горит капот автомобиля, возможно что-то бросили.

На месте происшествия обнаружен «Мицубиси Аутлендер» с выгоревшей передней частью.

По горячим следам полицейские нашли подозреваемого — мужчину в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что

Полицейские Василеостровского района задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Поясняется, что 31 января в полицию обратилась 93–летняя пенсионерка с заявлением о том, что стала жертвой мошенников. Её обманули по схеме «родственник попал в ДТП».