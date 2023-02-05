В Санкт-Петербурге от коронавируса 4 февраля скончались 12 человек

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 4 февраля. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 910 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».
При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 56 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 288 человек. Умерли от заболевания двенадцать человек.
С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 849 464 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Ранее сообщалось, что в России активно снижается заболеваемость сифилисом. Если сравнивать с 2000 годом, то число выявленных заболеваний сократилось в более чем 11 раз.