В Санкт-Петербурге от коронавируса 4 февраля скончались 12 человек

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 4 февраля. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 910 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 56 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 288 человек. Умерли от заболевания двенадцать человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 849 464 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что в России активно снижается заболеваемость сифилисом. Если сравнивать с 2000 годом, то число выявленных заболеваний сократилось в более чем 11 раз.

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