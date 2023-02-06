В Петербурге прикрыли 200 коек для пациентов с коронавирусом

В Санкт-Петербурге сократили число коек, предназначенных для пациентов, зараженных COVID-19. Такой вывод можно сделать, обратившись к эпидемиологическим данным, опубликованным на официальном сайте городской администрации.

Так, согласно информации, размещенной Смольным, в Северной столице «урезали» количество коек с 2187 до 1987. При этом свободны из них больше 400.

Также отмечается, что за прошедший день на территории Санкт-Петербурга выявили 910 новых случаев заражения коронавирусом и еще 288 – выздоровлений. Для всех заболевших COVID-19 в городе развернуты девять специальных стационаров.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в субботу, 4 февраля, Северная столица заняла первое место по смертности от коронавируса в России, обогнав Москву и другие регионы. Всего в те сутки скончались 12 человек.