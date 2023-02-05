4 февраля Петербург вышел на первое место по умершим из-за коронавируса в стране

Санкт-Петербург стал лидером по показателю смертности от коронавируса в России. Так, за прошедшие сутки, 4 февраля, в городе от этого заболевания скончались 12 жителей. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

Напомним, что пришлось госпитализировать в медучреждения 56 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 288 человек. Умерли от заболевания двенадцать человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 849 464 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

К слову, в федеральной столице умерло от коронавируса 11 человек. В остальных же регионах страны число умерших от ноля до двух.

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