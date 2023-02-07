Защитой сердца от инфаркта могут стать бактерии

Ученые из Санкт-Петербурга нашли инновационный способ защиты сердечной мышцы от инфаркта. В этом могут помочь бактерии, рассказал заведующий НИО токсикологии ЦДТИ Центра Алмазова Юрий Борщев.

Как объяснил кандидат биологических наук, человечество все больше переходит на так называемую «стерильную» пищу. Используемые различными компаниями технологии приготовления продуктов длительного хранения негативно влияют на состояние сердца, показали научные исследования.

Защитить орган, в свою очередь, способны бактерии. К такому выводу пришли петербургские ученые:

«Наш подход основан на противовоспалительном влиянии микроорганизмов», — подчеркнул Юрий Борщев в интервью для телеканала «Санкт-Петербург».

Также отмечается, что защищающие сердце бактерии находятся в кисломолочной продукции. Правда, найти их для городского жителя сейчас стало практически невозможно, в связи с чем эти микроорганизмы необходимо выращивать и культивировать.

инфаркт НМИЦ Алмазова Центр имени Алмазова


 

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Защитой сердца от инфаркта могут стать бактерии
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