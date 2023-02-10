В Петербурге опубликовали топ-3 страховых пиарщиков города

В Санкт-Петербурге опубликовали рейтинг лучших страховых пиарщиков. Тройку лидеров возглавил специалист из Северной столицы Андрей Горяинов, который работает в Группе Ренессанс Страхование.

Рейтинг называется «Страховой пиарщик глазами журналиста — 2022», он опубликован на сайте TT Finance. Вторую и третью строчку заняли страховые пиарщики из Москвы, работающие в городе на Неве. Это Иван Пучков из САО «ВСК» и Инна Шмадченко из ПАО СК «Росгосстрах».

Стоит отметить, что Андрей Горяинов уже возглавлял этот рейтинг в 2015 и 2016 году. Среди критериев оценки, которую проводят журналисты, — оперативность и полнота предоставляемой информации, умение поддерживать интерес СМИ к работе компании, разработка ярких PR-решений и личное обаяние специалиста. Оценку работе пиарщиков дают представители деловых СМИ Санкт-Петербурга.

новости СПб пиар топ-3


 

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