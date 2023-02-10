В Петербурге назвали лучших строительных пиарщиков глазами журналистов

В Петербурге опубликовали рейтинг лучших строительных пиарщиков, которых выбирали представители деловых СМИ города.

На первом месте с большим отрывом оказался Кирилл Андриянов, Becar Asset Management, чей итоговый рейтинг составил 1192. В топ-5 также вошли Мария Ширяева, RBI (875) и Александра Андреева, Setl Group (748).

Как было отмечено на церемонии награждения, которую проводил составивший рейтинг портал TT Finance, благодаря работе пиарщиков возникает конструктивный диалог между компаниями и их целевыми аудиториями, поддерживается репутация как самих организаций, так и ее отдельных сотрудников. Также на церемонии добавили, что круг отраслей, в которых оценивается работа пиарщиков, с каждым годом расширяется.

Оценку работе пиарщиков дают представители деловых СМИ города. Они разбираются в таких критериях, как умение специалиста поддерживать интерес к компании и оперативность предоставляемой информации, а также многое другое.