Гонка «Лыжня России» стала самой массовой в Ленобласти

Всероссийской массовой гонке «Лыжня России» стартовала в Ленобласти. Попробовать свои силы вышли рекордное количество человек — более четырех тысяч спортсменов.

«Лыжня России-2023» стартовала на курорте «Игора драйв». Как рассказали в пресс-службе администрации 47-го региона, гонка стала самой массовой в области за последние годы. Так, попробовать свои силы на дистанциях пять и десять километров вышли более четырех тысяч спортсменов-любителей из Петербурга и Ленобласти.

Однако на трассу также вышли и настоящие профессионалы. Поучаствовать в гонке решили олимпийские чемпионы по биатлону прошлых лет Дмитрий Васильев и Юрий Кашкаров, а поддержать других участников «Лыжни России» приехала советская лыжница и олимпийская чемпионка Любовь Мухачёва.

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