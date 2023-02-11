Выходи из комнаты, не совершай ошибку: Роспотребнадзор рассказал о пользе зимних прогулок

Зимний мороз и ветер не всегда способствуют пешим прогулкам по улице, однако пропускать такие променады не стоит. Особенно полезно подышать свежим воздухом людям с аллергией.

Городским жителям посоветовали не впадать в зимнюю спячку. Мороз, снег и ветер — не повод оставаться в «клетках» квартир. Специалисты Роспотрбнадзора рассказали, почему важно не пропускать прогулки даже зимой.

Дело в том, что холодный свежий воздух поможет расслабиться, отвлечься от негативных мыслей и снизить уровень стресса. Кроме того, быстрая ходьба улучшает работу сердца и легких, а также снижает риск диабета второго типа, укрепляет мышцы и иммунную систему. Особенно полезно подышать зимним воздухом и аллергикам, которые весной не радуются пыльце и цветению.

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