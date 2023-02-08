Борьба с опережением: рекомендации по профилактике рака от врачей

Совсем недавно был Всемирный день борьбы с раком. Безусловно, нет каких-то стопроцентных способов обезопасить себя от такого серьезного заболевания. Нет каких-то правил, соблюдая которые наверняка вас спасут. Тем не менее определенные рекомендации по профилактике все-таки есть.

Факторы риска

Факторов, влияющих на возможное развитие болезни достаточно много: курение табака, диета (избыток калорий, животных жиров, красного мяса и продуктов его переработки, недостаточное потребление овощей и фруктов), инфекции (хронический гепатит, вирус папилломы человека), репродуктивное здоровье и половая гигиена, профессиональные вредности, геофизические факторы (избыточное солнечное облучение), алкоголь и загрязнение окружающей среды.

Отметим, что по данным исследователей наиболее существенным фактором, ответственным за 25-40% смертей от злокачественных новообразований, является курение табака, в то время как загрязнение окружающей среды приводит только к 2% смертей от рака.

Есть и такая вещь как генетическая предрасположенность к развитию опухолей (5-7% от всех случаев рака). Это значит, что в генах этих людей имеется какая-либо мутация, существенно увеличивающая вероятность развития опухоли, которая, как правило, передается по наследству.

Рекомендации

Если вы человек курящий, все-таки задумайтесь о том, чтобы избавиться от этой привычки как можно скорее. Курение связано с развитием различных видов рака: рака легкого, желудка, гортани, ротовой полости, мочевого пузыря, почки и шейки матки. Даже если человек не курит, а часто находится в одном помещении с курящими (пассивное курение), у него повышается риск заболеть раком легкого.

Кроме этого, стоит задуматься и о правильном питании. Добавьте в свой рацион фрукты и овощи, Старайтесь есть более постную пищу, ограничьте жиры, особенно животного происхождения. Увеличьте свою физическую активность, это безусловно важно для поддержания здорового веса.

Конечно же, не стоит забывать и про всевозможные обследования. Проводите периодически чек-ап организма, чтобы заметить проблему вовремя и приступить к её лечению.