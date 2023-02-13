Финны — всё: EKE продает последний оставшийся проект в РФ San Gally Park в Петербурге

Финский концерн EKE продает свой последний проект в России. Речь идет о недостроенном офисно-гостиничном комплексе San Gally Park в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, приобретать комплекс собирается группа RBI. Компания планирует переделать объект под апарт-комплекс. Стороны достигли предварительного соглашения о сделке, говорят источники СМИ в сфере недвижимости. Однако что EKE, что RBI от комментариев по поводу сделки воздерживаются.

По мнению управляющего партнера Fizika Development Александра Кравцова, цена сделки может составлять ориентировочно 3-4 миллиарда рублей. В то же время управляющий партнер «IPG Россия» Иван Починщиков склоняется к большей сумме — в 5–6 миллиардов рублей. Сам объект завершен только на 30%, поэтому RBI предстоит вложить еще около 150 тысяч рублей за квадратный метр для достройки.