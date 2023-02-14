Завод «Москвич» начнет массовое производство авто для такси и каршеринга

Завод «Москвич» и группа компаний «Яндекс» подписали соглашение о поставке машин для такси и каршеринга. Авто начнут постепенно появляться по всей России.

В 2023 году на улицах Москвы начнут курсировать около трех тысяч авто марки «Москвич 3», которые будут задействованы в качестве такси и каршеринга. Соответствующее соглашение подписали московский завод и группа компаний «Яндекс», написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Новые авто с шашечками планируется запустить в всей стране. «В этом году «Москвич» планирует производство 50 тыс. автомобилей, в том числе 10 тыс. — с электродвигателем», — уточнил Сергей Собянин.

Некоторые представители автомобильного рынка предполагают, что отечественные бренды LADA и «Москвич» будут конкурировать. Однако член совета директоров ГК «Июль» Алексей Деткин в разговоре с Gazeta.SPb заявил, что власти сумеют «развести» эти два бренда.