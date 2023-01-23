С какими брендами сможет конкурировать «Москвич»? Отвечает автоэксперт

Некоторые представители автомобильного рынка предполагают, что отечественные бренды LADA и «Москвич» будут конкурировать. По мнению автоэксперта, члена совета директоров ГК «Июль» Алексея Деткина, это опасение напрасно.

Как он рассказал в разговоре с Gazeta.SPb, власти сумеют «развести» эти два бренда, так как заинтересованы в развитии каждого из них как самостоятельного. Помимо этого, не стоит забывать и о том, что бренды рассчитаны на разную целевую аудиторию, в том числе и в части доходов.

Сыграет на руку «Москвичу» и то, что с рынка ушло большое количество иностранных производителей, добавил Алексей Деткин.

«Вряд ли бренд «Москвич» как-либо будет конкурировать с Lada, так как в интересах правительства «развести» эти две марки для самостоятельного развития каждой. Скорее «Москвич» составит конкуренцию таким брендам как Omoda, Chery, Geely», — предположил автоэксперт.

Ранее Алексей Деткин заявил, что новые «Москвичи» будут пользоваться спросом. Возможно, даже сложится такая ситуация, что «Москвичей» не будет хватать первый год.

С его слов, дефицит «Москвичей» может произойти из-за того, что сейчас эти автомобили производятся в небольшом количестве.