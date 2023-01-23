Автоэксперт: первый год в России может не хватать «Москвичей»

В разговоре с Gazeta.SPb член совета директоров ГК «Июль авто», бизнес-тренер Алексей Деткин заявил, что новые «Москвичи» будут пользоваться спросом. Возможно, даже сложится такая ситуация, что «Москвичей» не будет хватать первый год.

С его слов, дефицит «Москвичей» может произойти из-за того, что сейчас эти автомобили производятся в небольшом количестве.

«Предположим, в крупных городах откроется по 2-3 дилерских центра. При нынешнем производстве машин не будет хватать даже на города-миллионники. Думаю, у бренда всё будет хорошо, покупателя своего он найдёт», — считает Деткин.

Помимо простых рядовых пользователей, «Москвичи» будут востребованы в сфере такси и каршеринга, добавил он.

Ранее стало известно, что до конца предыдущей недели в дилерские центры Петербурга должны доставить «Москвичи». На данный момент достигнуты договоренности с дилерскими центрами РОЛЬФ Лахта, Автомир, Аларм-Моторс Юго-Запад, Петровский Руставели.