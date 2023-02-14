Полосатый рейс: на станции метро «Купчино» нашли кота

Сотрудники петербургского метрополитена нашли переноску с котом, которую забыли в вагоне. Хозяина или желающих забрать животное просят обращаться к дежурным по станции «Купчино».

Утром 14 февраля в вагоне поезда метро катался необычный пушистый пассажир. Как рассказали в пресс-службе метрополитена, петербуржец ехал по второй линии, а когда вышел из поезда, забыл захватить переноску с котом. Животное так и доехало до конечной станции.

По правилам транспортной безопасности переноску обследовали сотрудники службы СТБ. Навстречу спасителям вышел «маленький, любознательный котик, который ждал, когда за ним придет хозяин». Владельца пушистого друга просят обращаться к дежурным станции «Купчино». Если хозяин не найдется, то кота готовы отдать в новую, менее забывчивую, семью.

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