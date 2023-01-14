Голого мужчину задержали посреди метро на Невском

Вечер пятницы, 13 января, запомнился многим жителям Санкт-Петербурга видом обнаженного мужчины, лежащего на полу станции метро «Невский проспект». В социальных сетях распространилось видеозапись инцидента.

«Вчера на станции метро Невский проспект было весело и интересно. Полиция задержала голого мужчину, прямо по среди станции», – подписали видео в посте, опубликованном в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во ВКонтакте.

На записи видно, как мужчина в возрасте от 35 до 45 лет, будучи абсолютно голым, лежит на полу. Его вещи разбросаны по платформе, люди предусмотрительно обходят субъекта стороной.

Через некоторое время на место прибыли сотрудники полиции и произвели задержание. Подробности происшествия уточняются.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербуржец пытался доказать правоту в споре, прострелив собеседнику бедро.