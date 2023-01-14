Петербуржец пытался доказать правоту в споре, прострелив собеседнику бедро

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали мужчину, который попытался решить возникший конфликт, выстрелив в собеседника. Данные об инциденте поступили к правоохранителям в 13 января. Задержание произошло днем позже.

Согласно данным, предоставленным Gazeta.spb пресс-службой ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, стрельба произошла у 36-го дома по Гороховой улице. Там же стоял и потерпевший 2003 года рождения с подстреленным левым бедром.

«Пострадавший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован», – рассказали в сообщении, отметив, что ранение было нанесено около 23:30. Злоумышленник выстрелил в потерпевшего из сигнального пистолета.

Сегодня, 14 января, сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего ранее судимого и неработающего мужчину, который находился у своей квартиры, расположенной на улице Адмирала Трибуца.

«У подозреваемого изъят сигнальный пистолет», – добавили в пресс-службе, отметив, что вопрос о возбуждении уголовного дела еще не решен.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге задержали создателя сайта продажи наркотиков.