Лавочка закрывается: в Петербурге задержали создателя сайта продажи наркотиков

В среду, 11 января, полицейские Санкт-Петербурга провели задержание 37-летнего местного жителя. Он подозревается в организации в 2018 году интернет-магазина по сбыту запрещенных веществ посредством тайников-«закладок».

Как сообщили Gazeta.spb в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержание происходило на выходе из дома, расположенного на улице Передовиков.

«По оперативным данным злоумышленник и администрировал торговую площадку и сам разносил по тайникам дозы наркотиков. При задержании полицейские осмотрели автомобиль наркодилера, припаркованный во дворе, и изъяли 15 закладок с наркотическим средством», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в квартире злоумышленника также нашли и изъяли еще 16 закладок.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что во Всеволожском районе полицейские задержали наркоторговца.