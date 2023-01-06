Во Всеволожском районе полицейские задержали наркоторговца

Вечером 5 января в поселке имени Морозова Всеволожского района полицейские задержали местного жителя, который хранил квартире запрещенные вещества. Об этом Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, обыск в квартире подозреваемого проходил 5 января 2023 года в 18:39. В ходе соответствующих мероприятий правоохранители, находившиеся в квартире неработающего ранее судимого 39-летнего мужчины, обнаружили и изъяли пакет с наркотическим веществом весом почти 320 грамм, а также 6 запечатанных свертков с ним же.

«Хозяин квартиры доставлен в отдел полиции для производства следственных действий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Калининском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали подозреваемого в отношении пенсионерки.