Час расплаты — в Петербурге полицейские задержали мошенника, обманувшего пенсионерку

В Калининском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали подозреваемого в отношении пенсионерки. Злоумышленники украли у нее больше полумиллиона рублей, сообщили Gazeta.spb в пресс-службе городского ГУ МВД России.

По данным ведомства, обращение от потерпевшей поступило к полицейским Калининского района 27 декабря в 16:45. По словам пенсионерки, 1940 года рождения, ее обокрали мошенники, действовавшие по схеме «родственник попал в ДТП».

Желая спасти близкого человека, петербурженка передала курьеру денежные средства в размере 580 000 рублей.

Восемь дней спустя – 4 января 2023 года – в 17:15 на Загородном проспекте был задержан подозреваемый. Им оказался неработающий житель Ростовской области.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в канун Нового года пенсионерка из Санкт-Петербурга перевела мошенникам почти 8 миллионов рублей. Так она рассчитывала уберечь свои средства о противоправных действий.