В канун Нового года пенсионерка из Петербурга перевела мошенникам почти 8 млн рублей

Днем в субботу, 31 декабря, в полицию Невского района поступила информация о том, что 76-летняя пенсионерка перевела мошенникам почти 8 миллионов рублей. Так она рассчитывала уберечь свои средства.

Как Gazeta.spb рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 14:01 жительница Северной столицы сообщила полицейским о звонке от неизвестного. Мошенник представился сотрудником банка и сообщил, что с ее счетом совершаются мошеннические действия.

Желая завладеть средствами пенсионерки, мошенник, под предлогом сохранности денежных средств, убедил потерпевшую перевести на продиктованный им счет денежные средства в сумме 7 948 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что новый год в Ленобласти начался с аварии, в которой погибла 5-летняя девочка.