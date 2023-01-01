Новый год в Ленобласти начался с аварии, в которой погибла 5-летняя девочка

Сегодня утром в Кировске в Ленинградской области пьяный водитель на каршеринговом автомобиле «Kia Rio» сбил женщину с малолетними сыном и дочерью. 5-летняя девочка скончалась на месте.

Как Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло примерно 08:50 по Новой улице. 25-летний пьяный петербуржец, у которого не было прав, сбил 34-летнюю женщину и двух ее детей.

«В результате ДТП женщина получила перелом ноги, 3-летний сын получил тяжелые травмы и помещен в реанимацию, а 5-летняя дочь скончалась на месте», – сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что машину в аренду взял знакомый водителя, ехавший на заднем сиденье.

Как выяснили сотрудники полиции, потерпевшие находились у дома, когда автомобиль вылетел с дороги на газон, сбил людей, после чего врезался в припаркованный «Renault Logan».

Водитель автомобиля задержан и доставлен в полицию для разбирательства.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербуржец предстанет перед судом за кражу ювелирных изделий у матери.