Петербуржец предстанет перед судом за кражу ювелирных изделий у матери

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя. По версии следствия, с апреля по июнь 2022 года совершил ряд краж имущества и денежных средств, принадлежащих его матери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Поясняется, что мужчине был запрещен вход в комнату матери. Однако он вошел туда и похитил ювелирные украшения общей стоимостью 85 тысяч рублей. Кроме этого, он трижды без разрешения матери переводил на свой банковский счет либо обналичивал в банкоматах денежные средства на общую сумму более 50 тысяч рублей.

Похищенные ювелирные украшения обвиняемый сдал в ломбард. Теперь дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что в поселке Мехбаза, в Тихвинском районе Ленинградской области 28 декабря были обнаружены тела мужчины 1972 года рождения и женщины 1979 года рождения с огнестрельными ранениями в голову. Об этом сообщает пресс-служба местного следкома.

К месту происшествия выезжали и.о. руководителя следственного отдела по городу Тихвин, руководитель ОМВД по Тихвинскому району, следователи-криминалисты, сотрудники полиции и эксперт. Группировка выезжала под председательством руководителя следственного управления СК России по Ленинградской области Сергея Тихоновича Сазина.