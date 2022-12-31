Задержан подозреваемый в убийстве мужчины и женщины в Тихвинском районе

В поселке Мехбаза, в Тихвинском районе Ленинградской области 28 декабря были обнаружены тела мужчины 1972 года рождения и женщины 1979 года рождения с огнестрельными ранениями в голову. Об этом сообщает пресс-служба местного следкома.

К месту происшествия выезжали и.о. руководителя следственного отдела по городу Тихвин, руководитель ОМВД по Тихвинскому району, следователи-криминалисты, сотрудники полиции и эксперт. Группировка выезжала под председательством руководителя следственного управления СК России по Ленинградской области Сергея Тихоновича Сазина.

В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Позднее подозреваемый в убийстве был задержан на территории Ярославской области. Следствием будет направлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.