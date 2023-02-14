Спартакиаду пенсионеров проведут в осеннем Петербурге

VIII Спартакиада пенсионеров России пройдет в Петербурге в сентябре текущего года. Прошлые соревнования проходили в Тольятти.

Петербург на правах победителя примет следующую Спартакиаду пенсионеров с 25 по 30 сентября. Восьмые по счету соревнования приурочены к Международному Дню пожилых людей, который по традиции отмечают 1 октября.

Как рассказали в Смольном, в городе уже приступили к организации спартакиады. В Петербурге ждут, что на старты выйдут 750 человек из 75 регионов страны. Спортсмены от 55 лет (для женщин) и от 60 лет (для мужнин) будут бороться за звание лучшего в легкой атлетике, плавание, стрельбе, шахматах. Отдельной дисциплиной выделяется комплекс упражнений утренней зарядки.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Госдуме решили больше не тратиться на российский спорт.